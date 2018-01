Glicínias obrigado a encerrar à noite central de climatização (DA) 31 jan 2018, 09:20 A Câmara Municipal de Avei­ro notificou a gerência do Centro Comercial Glicínias para encerrar a central de climatização, todos os dias, entre as 23 e as 10 horas do dia seguinte. Uma medida que se manterá até ao cumprimento do Regulamento Geral do Ruído (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

