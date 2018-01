PCP questiona implicações da saída de médicos urologistas do Hospital de Aveiro 30 jan 2018, 19:32 O PCP mostra-se preocupado com o impacto da saída de profissionais do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), exigindo esclarecimentos à administração e ao Governo.



Segundo a distrital comunistas, chegou a informação ao partido que existem consultas de Urologia a serem desmarcadas por tempo indeterminado e também de doentes que ficaram sem fazer o seu tratamento mensal.



"O PCP apurou que tal se ficou a dever à saída de dois médicos urologistas desde Janeiro de 2018, que anteriormente estavam integrados no Serviço de Urologia do CHBV."



Uma situação "preocupante", que "demonstra o desgaste a que estes profissionais estão sujeitos pelas políticas de desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde levadas a cabo pelos sucessivos governos de direita e que o actual executivo tarda em reverter. Há médicos recém-especialistas à espera de colocação há vários meses."



Assim, denuncia o PCP, "quem sofre são as populações e quem ganha são os grupos privados instalados no sector da saúde."



A estrutura comunista quer "saber o real impacto da saída destes dois profissionais", que consultas estão a ser desmarcadas e para quando se prevê a normalização das actividades do serviço.



O PCP deseja saber se a Administração Regional de Saúde "foi informada desta situação para que se encontre uma solução para estes doentes em outras unidades públicas de saúde."



Assim como os Centros de Saúde, "para que os médicos de família não continuem a referenciar doentes para um serviço que não tem capacidade de dar resposta."



E para quando se prevê a contratação dos médicos necessários ao normal funcionamento dos serviços.



