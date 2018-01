Finalista do secundário vence concurso de ilustração para evento de Artes Performativas de Santa Maria da Feira 30 jan 2018, 17:10 A aluna Clara Torres venceu concurso de ilustração para escolher a imagem será aplicada em toda a linha gráfica da "Feira de Artes Performativas", uma iniciativa do município local.



A estudante do 12º ano curso de Artes Visuais da Escola Secundária de Santa Maria da Feira assinará, assim, o cartaz e outros suportes gráficos.



"Na avaliação dos 27 trabalhos a concurso, o júri não teve dúvidas na escolha da imagem criada pela jovem de 17 anos, da freguesia de Espargo, que já soma cinco participações em projetos municipais de educação não formal", refere um comunicado.



O Concurso de Ilustração foi proposto a todas as escolas secundárias do concelho que lecionam o curso de Artes Visuais.



As 27 propostas apresentadas foram criadas por alunos do 11º e 12º ano da Secundária da Feira, todos eles sob a orientação da professora Rosa das Neves.



Clara Torres, a vencedora, já esteve ligada a outras atividades artísticas locais, como o projeto “Manifesto”, integrado no festival Imaginarius, na ilustração do livro de BD da Viagem Medieval, no concurso de desenho “As Fogaceiras na Rua”, promovido pelo Rotary Clube da Feira, e na exposição “Fogaça com Arte”, que integrou o programa cultural Festa das Fogaceiras 2018.



A Feira de Artes Performativas terá lugar no dia 23 de março, no Cineteatro António Lamoso, e dirige-se aos alunos do 3º ciclo do ensino básico e secundário do concelho para incentivar diferentes talentos e promover o espírito de participação e competição nas artes performativas, como teatro, dança, música, circo e performance. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

