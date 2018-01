Ampliação do Glicínias teve inquérito público em dezembro sem posições contrárias, esclarece Ribau Esteves 30 jan 2018, 13:18 O presidente da Câmara de Aveiro estranha o momento das críticas à ampliação do Centro Comercial Glicínias feitas por parte da oposição local.



O processo de alteração do loteamento em causa "seguiu a tramitação formal normal e foi sujeito a inquérito público em dezembro de 2017" lembra Ribau Esteves num esclarecimento, notando que, à data, não chegaram "posições políticas ou formais em qualquer desses momentos de exposição pública do projeto."



Sobre as "componentes do loteamento inicial que a empresa titular não cumpriu" após a sua instalação em Aveiro, há 20 anos, o edil refere que tal sucedeu "com a devida complacência da Câmara, incluindo no tempo em que foi liderada pelo PS". Obras que, garante, "vão agora ser executadas, por acordo entre a empresa e a Câmara, de forma completa, condição "obrigatória" para a licença de utilização.



Ribau Esteves assegura também que o investimento privado em acessibilidades vai dotar a zona com "um eixo viário central" na antiga EN 109 "com elevada qualidade viária e urbana, também com funções intermunicipais."



Segundo o edil, estão previstos mais três investimentos privados, atualmente em fase de licenciamento ou avançada fase de negociação, na mesma área.



Intervenções assumidas no âmbito da "estratégia" que a Câmara está "a implementar de gestão da cidade e do município, "devidamente formalizada" no capítulo respetivo da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) e do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA) "que tiveram exposição e participação pública em devido tempo também sem qualquer participação dos Partidos da Oposição que agora reclamam participação pública."

