Futebol/Segunda Liga: Acabou a série de vitórias dos arouquenses (Record) 30 jan 2018, 09:33 O Arouca, que somava sete vitórias consecutivas em casa, e o Cova da Piedade empataram esta segunda-feira sem golos, num encontro 22.ª jornada da 2.ª Liga com exibições desinspiradas de ambos lados. Com este ´nulo´, a equipa anfitriã perdeu a oportunidade de saltar, provisoriamente para o terceiro lugar, seguindo no sexto, com 34 pontos, enquanto os forasteiros, que só ganharam fora uma vez, seguem no 12.º posto, com 28 (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

