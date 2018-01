Marc Mucha foi a cartada de Cajó que permitiu sentenciar o jogo em Alvarenga quando ninguém parecia conseguir acertar no alvo.



O avançado de 23 anos que regressou esta época a Aveiro avisou de primeiro num canto direto, que levou a bola à barra. À segunda, isolado por Zé Bastos, quebrou mesmo o enguiço.



O golo chegou para o mais importante: somar os três pontos que os aurinegros não se podem dar ao luxo de desperdiçar a cada final.



Mucha assume que "o resultado acaba por ser um pouco escasso face as inúmeras oportunidades de golo" do Beira-Mar durante o jogo. Keep calm, poderia ter dito para os adeptos aurinegros que rumaram ao Norte do distrito. "A equipa estava bem e os jogadores confiantes que o golo iria aparecer."



O avançado, que se estreou a marcar, não acusou a pressão quando foi chamado aos 59 m com a missão de alterar o rumo dos acontecimentos.



"Entrei bastante motivado, porque sentia que poderia ajudar a conseguir a vitória. Acabei por ser eu a marcar, mas o mérito é da equipa e também dos nossos adeptos que nunca deixaram de nos apoiar", refere retribuindo os aplausos recebidos.



No banco, Mucha viu que o guarda-redes do Alvarenga dava algum espaço nos cantos e, quando foi para o campo, experimentou a sorte. "Ao longo do jogo reparei no posicionamento deles nos cantos, e estava confiante que o poderia surpreender, fazendo algo que ele não estaria à espera". Foi por pouco.



A segunda oportunidade não constou na listagem interminável de falhanços do Beira-Mar na ´capital dos bifes´. "Não diria um golo de raiva, foi um golo de justiça face ao que tinha sido o jogo decorrer do jogo", comenta.



Marc Mucha tem sido afectado por problemas físicos e começa a recuperar influência na equipa onde há muita concorrência mas também rotatividade e possibilidades de jogar. "Num plantel onde a qualidade é enorme torna-se difícil para todos os jogadores. Venho de uma lesão que me obrigou a parar cinco semanas, ainda estou a ganhar o meu ritmo e espaço na equipa", diz.



Mais importante é a equipa não cometer deslizes pontuais que podem sair caro nas contas finais. "Neste momento a cada jogo que passa há menos espaço para erros e as equipas que conseguirem ser mais regulares terão as melhores hipóteses para subir", vaticina.



Fortes também para enfrentar o ruído fora do campo

A equipa está forte, dentro e fora do campo, garante Mucha: "Neste momento estamos com um grupo muito coeso e unido e não será fácil quebrar esta união, por isso juntos vamos conseguir superar todos os obstáculos".



O ruído fora das quatro linhas com as controvérsias de jogos perdidos e à porta fechada não chega para abalar a confiança. "É algo que em que nós, equipa, não nos focamos muito; só estamos preocupados em fazer o melhor que podemos para alcançarmos os nossos objetivos", diz o avançado.



Quanto ao próximo embate que marca o inicio da segunda volta, no reduto dos ´Ferroviários´, esperam-se as naturais dificuldades de uma equipa que luta por melhorar o desempenho e a classificação. Já o Beira-Mar "tem como único pensamento a vitória" em Pampilhosa. "Sabemos das dificuldades que vamos ter, mas vamos com tudo", assegura Mucha.



Na primeira volta, os azuis vieram a Aveiro provocar um susto, mas os locais, na altura ainda treinados por Carlos Miguel, deram a volta com um golo ao cair do pano de Vitor Hugo, que, entretanto, deixou o plantel.