EPA em destaque no concurso "Ciência na Escola" 29 jan 2018, 16:47 Quatro projetos da Escola Profissional de Aveiro (EPA) foram selecionados para a fase de desenvolvimento do concurso "Ciência na Escola", que é dinamizado pela Fundação Ilídio Pinho.



Segundo um comunicado do estabelecimento de ensino, o júri regional selecionou projetos enquadrados no tema "A Ciência na Escola ao Serviço do Desenvolvimento e da Humanização".



O projeto "Crawling Carpet Organizer", a concurso no 4º escalão, propõe a organização de um espaço livre num espaço útil, de acomodação de calçado de forma organizada, de acesso cómodo e facilitador para pessoas com mobilidade reduzida.



No 5º escalão, concorre o "Projeto Potencial Positivo" que desenvolve apoio à Rede Social em Sever do Vouga promovendo a inclusão social.



Já o projeto “MCS" pretende ser um sistema inovador de corte e apanha da planta da salicórnia, sem qualquer recurso a motores elétricos ou de combustão interna, tornando-a uma solução amiga do ambiente.



O "EcoClismo" consiste num sistema de reutilização de água em descargas sanitárias, numa lógica ambientalmente saudável.



A entrega dos prémios aos projetos selecionados para desenvolvimento decorreu em Coimbra com a presença do promotor Ilídio Pinho.



O concurso pretende "estimular o interesse dos alunos, pelas ciências e áreas tecnológicas através do apoio a projetos inovadores."



A EPA foi a escola da região mais premiada.

