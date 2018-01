O município de Oliveira do Bairro decidiu emitir um edital a "apelar à sensibilidade e sentido de cidadania dos seus munícipes, para que procedam à manutenção ou corte, nas suas propriedades, de arbustos, ramos, troncos e árvores pendentes para a via pública."



"De acordo com Jorge Pato, vice-presidente da Câmara Municipal, esão em curso "procedimentos relativos ao ordenamento do território, que possam evitar cenários de destruição como aquele que vivemos em outubro passado", impondo-se medidas para garantir a segurança pessoal e o património.



No edital, datado de 18 de janeiro de 2018, a autarquia refere que os proprietários, usufrutuários ou rendeiros de prédios confinantes com as vias municipais são obrigados a cortar as árvores que ameaçam cair para as referidas vias, remover as que por efeito de queda se encontrem a obstruir a circulação rodoviária, cortar os seus troncos e ramos que pendam sobre as vias, reduzindo as condições de visibilidade do trânsito e a segurança pública.

Assim como a roçar e aparar, lateralmente, no período de 1 de abril a 15 de maio de cada ano, os silvados, balsas, sebes, arbustos ou árvores existentes nos valados, estremas ou vedações que confinem com as plataformas das vias, de modo a garantir a visibilidade e circulação do trânsito, assim como a circulação pedonal em segurança.

A autarquia informa ainda os munícipes que, em caso de queda ou obstrução da via pública, da qual resultem danos pessoais ou materiais, os proprietários/usufrutuários ou detentores de quaisquer outros direitos sobre o terreno ficam sujeitos a responsabilidade civil pelos danos causados e, consequentemente, obrigados ao ressarcimento dos mesmos a título de indemnização.

Em caso de incumprimento das obrigações referidas, essas ações serão executadas pelos serviços da Câmara Municipal, a expensas dos respetivos proprietários/usufrutuários ou detentores de quaisquer direitos sobre terreno, nos termos da legislação em vigor.