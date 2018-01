Identificadas fontes de eventual poluição no rio Cértima 29 jan 2018, 12:36 O Ministério do Ambiente prestou esclarecimentos sobre a denúncia do Bloco de Esquerda na Assembleia da República relativa à existência de focos de poluição e aos problemas causados pelo avanço da praga de jacintos, que afectam o rio Cértima e a pateira de Fermentelos.



A tutela informa que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através dos serviços da Administração da Região Hidrográfica do Centro (ARH) fiscalizou estações de tratamento de águas residuais na Mealhada e Anadia onde foram verifcadas "anomalias na qualidade do efluente rejeittado".



Em articulação com o Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA), foram identificadas fontes de eventual poluição das quais resultaram autos de contraordenação a empresas diversas, nomeadamente destilação, oficina, adega vinícola, restauração e um hipermercado. Alguns dos processos está já resolvidos, outros em fase de instrução [ver resposta ministerial completa].



Relativamente à proteção do rio Cértima e pateira de Fermentelos, a APA / ARH informa que emitiu parecer favorável à várias intervenções da Polis Litoral Ria de Aveiro de desassoreamento, requalificação marginal e reabilitação de equipamentos, acompanhando, ainda, os trabalhos regulares de remoção de espécies a cargo da autarquia de Águeda.



Para o Bloco, "o rio Cértima e, consequentemente, a pateira, são exemplos de como a negligência de alguns municípios de Anadia e Mealhada) e a inércia de outros (Oliveira do Bairro e Aveiro) prejudicam a sociedade e a Natureza." O partido aponta também "entidades privadas com evidentes culpas, que em algum momento, adotaram uma atitude lastimável de total desrespeito para com os seus concidadãos e o meio ambiente."



"Não podemos compactuar com a alarmante falta de vontade da APA/ARH Centro e da tutela, em promover um plataforma de ação concertada entre os cinco municípios confinantes com a Pateira (Aveiro, Águeda, Oliveira do Bairro, Anadia e Mealhada)", refere o Bloco que insiste, também, em medidas para travar a proliferação de jacintos que degradam a qualidade da água. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

