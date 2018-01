Um projeto do Instituto de Telecomunicações (IT), em colaboração com a Universidade de Aveiro (UA) pretende "desenvolver a tecnologia 5G em Portugal".



Com duração de 36 meses, envolve um investimento superior a seis milhões de euros, sendo cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional através do programa Portugal 2020



O IT é o parceiro com maior financiamento da iniciativa "Mobilizador 5G", em que empenhará 25 investigadores no polo de Aveiro.



A sessão de apresentação reuniu 60 representantes de mais de 30 instituições académicas e empresariais, com o objetivo de discutir o design, a implementação e a validação de um conjunto de produtos tecnológicos com selo nacional, capazes de integrar e fornecer serviços no âmbito das futuras redes 5G.



Ainda em desenvolvimento e com produção prevista para antes de 2020, o 5G representará um grande avanço tecnológico para Portugal, permitindo comunicações ainda mais rápidas – em velocidade e em tempo de resposta – mais confiáveis e com menor consumo de energia.



Além disso, a tecnologia 5G permitirá suportar um maior número de serviços, como a “Internet das Coisas”, a realidade virtual e a realidade aumentada.



O projeto agora lançado a partir de Aveiro "pretende criar sinergias entre as instituições envolvidas, no sentido de tornar Portugal uma referência internacional no contexto da implementação e promoção da tecnologia 5G."



Altice Labs (líder do consórcio), Altran Portugal, EFACEC Energia, EFACEC Engenharia e Sistemas, IT Center e Nokia Solutions and Networks Portugal são algumas das entidades envolvidas.