Ampliação do Glicínias e alterações na EN109 são erro urbanístico - Bloco de Esquerda 29 jan 2018, 11:25 O Bloco de Esquerda considera que o anúncio da ampliação do centro comercial Glicínias e as alterações à EN109 são um erro urbanístico que vão piorar a qualidade de vida dos moradores da zona e da população em geral.



Aveiro tem já várias grandes superfícies comerciais. Não existe qualquer necessidade de ampliar as suas áreas. Essa decisão é mais um ataque por parte da autarquia ao comércio tradicional, sem qualquer contrapartida social.



Fruto de decisões passadas e da evolução da sociedade, a EN109 é hoje um problema para Aveiro. É uma estrada em contexto urbano e com tipologia incoerente, com vias de aceleração (viadutos) e vias de abrandamento (rotundas e vários cruzamentos).É um risco para muitos peões que se vêm forçados a usar a estrada e é uma barreira a um espaço urbano contínuo. A transformação deste segmento da EN109 para mais trânsito e mais rápido agrava os riscos existentes e piora o atual traçado.



O Bloco de Esquerda contesta mais uma decisão urbanística que serve os interesses privados, que adapta a cidade a um centro comercial em vez de a tornar agradável e fluída para quem a vive e visita. Bloco de Esquerda - Aveiro

