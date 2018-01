Presidente da Rota da Bairrada eleito "Homem do ano" dos Prémios W 28 jan 2018, 20:33 Jorge Sampaio, presidente da Associação Rota da Bairrada, foi eleito ´Homem do Ano´ dos Prémios W 2017, uma iniciativa que avalia sectores ligados à fileira do vinho.



A décima edição das distinções que são atribuídas pelo crítico de vinhos Aníbal Coutinho reconheceram o vereador do município de Anadia que tem liderado o projeto associativo em torno da região demarcada onde nasceram os espumantes em Portugal.



Jorge Sampaio foi escolhido de lista de uma dezena de nomeados, como Arlindo Cunha (CVR Dão), Cristiano Ronaldo (futebolista), João Portugal Ramos (Enólogo e Produtor) ou Luís Pato (enólogo e produtor).



"Foi com uma enorme honra que recebi a notícia desta disntinção, que é redobrada pelo facto de vir do Aníbal Coutinho. É o reconhecimento do trabalho que a Rota da Bairrada, e acima de tudo, toda esta Região, tem feito em prol dos seus agentes e dos seus produtos", comentou o presidente da Rota da Bairrada, partilhando o prémio com "muita gente, muitas equipas" envolvidas na promoção enoturistica da região demarcada. "Existe uma boa articulação entre as diversas entidades. Esta distinção é para todos", sublinhou, a concluir, Jorge Sampaio.



Nos melhores vinhos, foi atribuído o prémio de melhor vinho branco tranquilo diário ao "Marquês Marialva - colheita selecionada Bairrada DOC". Aníbal Coutinho, que edita uma newsletter com 30 mil suscritores, pretende com os Prémios W "reconhecer e divulgar, através de um continuado trabalho ao longo de todo o ano, os melhores produtos, locais, pessoas e projectos, ligados ao sector vitivinícola nacional."



Os Prémios W 2017 dividem-se em cerca de 30 categorias para distinguir vinhos, produtores, enólogos, projetos enoturisticos, publicações, e, entre muitas outras, restauração [conhecer os vencedores de 2017 aqui].





Notícias Relaccionadas 12 abr 2015, 19:49 "Vamos sair da região e percorrer o País" - Jorge Sampaio, presidente da Rota da Bairrada Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)