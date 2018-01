Histórias com Ciência desafiam escolas da região 28 jan 2018, 20:01 As bibliotecas escolares, onde decorrem as sessões do ciclo “Histórias com Ciência na Biblioteca Escolar”, são uma estrutura privilegiada na escola para o desenvolvimento de competências, não só de acesso à informação, disponível local ou remotamente, mas permitindo que os alunos, com pensamento crítico, transformem informação em conhecimento. Este caráter multifacetado das bibliotecas, articulando ciência e leitura, desempenha um papel importante na formação de leitores e na promoção de hábitos de leitura em todo o tipo de textos, no que é uma ferramenta básica para a aprendizagem ao longo da vida (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

