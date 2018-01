O Beira-Mar alcançou em Alvarenga a quinta vitória consecutiva no principal escalão do futebol distrital graças a um golo solitário de Mucha que colocou fim ao sofrimento após inúmeras oportunidades desperdiçadas.



Ficha e vídeo

A equipa de Aveiro voltou a entrar muito forte na última jornada da primeira volta, no entanto, ao contrário do que aconteceu na receção ao Vista Alegre, a pecar, e muito, na finalização, resolvendo o jogo a seu favor só nos minutos finais.



Na primeira parte, sucederam-se as ocasiões dos forasteiros sem, contudo, conseguirem violar as redes.



Um remate de Aranha parado pelo defensiva em cima da linha e um cabeceamento de Zé Bastos desviado para canto foram as oportunidades mais flagrantes.



O nulo ao intervalo penalizava, assim, os visitantes pela manifesta falta de eficácia.



O Alvarenga, que vinha de duas goleadas (São João de Ver e Lourosa), entusiasmou-se no regresso do descanso, passando a criar maior pressão ofensiva.



João Figueiredo, com uma defesa a punhos, evitou que um remate de fora da área causasse estragos.



Do lado contrário, Rennan, numa saída extemporânea, deixou a bola a ´pingar´ na linha da baliza sem que aparecesse nenhum aveirense a aproveitar o brinde.



O jogo entraria numa fase mais repartida, embora com o Beira-Mar a continuar a ser mais perigoso nas investidas.



Num canto direto, Mucha, recém entrado, levou a bola a embater na barra.



Em busca da vitória, Cajó trocou Aranha por Artur que começou no banco após uma semana em que treinou condicionado por lesão.



João Paulo juntou-se aos perdulários do Beira-Mar, ao fazer um remate Rennan que defendeu com as pernas.



Pouco depois, aos 80m, o guardião da casa nada pôde fazer quando Zé Bastos lhe surgiu pela frente e colocou a bola por cima, aparecendo Mucha, finalmente, a confirmar o golo tantas vezes desperdiçado.



O Alvarenga até reagiu bem em busca, pelo menos, de um ponto, obrigando os visitantes a recuar no terreno para salvaguardar a vantagem preciosa.

O Beira-Mar ainda esteve perto do segundo golo num cruzamento remate de Artur que Rennan conseguiu desviar com uma defesa difícil para canto, evitando um desfecho que daria uma imagem mais próxima do domínio exercido.

A formação aurinegra acaba por beneficiar da derrota do São João de Ver em Estarreja (1-0), com que trocou no segundo lugar da classificação (37 pontos).

O líder Lourosa não vacilou na Pampilhosa (1-2), somando 39 pontos (mais informação de resultados e classificação).

Declarações



"Estou muito satisfeito com os jogadores. Quando criam tantas oportunidades de golo é a última fase do processo. Fomos criando oportunidades, muito estranho seria não ganhar. Poderiamos ter feito muito mais, controlámos muito mais, sem grandes oportunidades do adversário. Os jogadores do Alvarenga foram bravos, nós pecámos um bocadinho na finalização.

Seria impossível com tanta qualidade uma oportunidade não dar golo. A confiança na equipa nunca esteve em questão. São três pontos muito merecidos. Dependemos de nós, o campeonato é longo e as equipas vão perder pontos." - Cajó, treinador do Beira-Mar.