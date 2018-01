O município de Estarreja vai empenhar-se em promover o Eco Parque Empresarial junto de potenciais investidores chineses.



Isso mesmo encontra-se na base de um protocolo celebrado recentemente com a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa (CCILC).



Uma iniciativa enquadrada na estratégia municipal de fomentar "redes" com entidades que possam contribuir para o desenvolvimento e afirmação do concelho internacionalmente enquanto "destino atrativo" para acolhimento empresarial, especialmente do seu Eco Parque Empresarial.



A CCILC será, assim, um "importante veículo de interação" para Estarreja chegar ao conhecimento de empresas chinesas que possam ter interesse em se instalarem localmente.



As duas partes subscritoras do protocolo comprometeram-se a colocar em prática iniciativas de divulgação de oportunidades de negócio.



Entre outras ações, está previsto incluir Estarreja em missões empresariais e participar em outros fóruns que permitam incentivar trocas comerciais e encorajar investimentos.