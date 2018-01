Ovar: Vereadores do PS suspendem moção de protesto sobre o hospital da cidade 27 jan 2018, 18:40 Os eleitos do PS na Câmara de Ovar decidiram aguardar a definição governamental sobre o hospital da cidade na sequência de contactos recentes mantidos pela edilidade com a tutela.



Segundo o vereador Vitor Amaral, o presidente da Câmara informou, aquando da última reunião de executivo, de audiências mantidas com o presidente da Administração Regional de Saúde do Norte, "estabelecendo também a este nível conversações com o Ministério da Saúde, esperando-se para breve uma resolução quanto ao seu futuro."



Por esta razão, os vereadores socialistas decidiram suspender "uma proposta de moção de protesto pelo facto do Ministério ter vindo a adiar uma decisão sobre o hospital."



Na última reunião do executivo, a Câmara foi informada que a nova Unidade de Saúde Familiar Alpha (Válega) poderá entrar em funcionamento entre Março e Abril. O município garantiu que disponibilizará 25.000 euros que deveriam ser suportados pelo Estado, para aquisição de "algum equipamento novo".

