PS critica falta de debate público do projeto de ampliação do Glicínias e pede fiscalização das contrapartidas rodoviárias previstas 27 jan 2018, 17:42 O PS de Aveiro "alerta" para "a necessidade de fiscalizar e garantir a realização das obras" rodoviárias previstas no anunciado protocolo que irá ser celebrado entre a Câmara e a Vougainveste no âmbito da projetada ampliação do centro comercial Glicínias, lembrando que existem, ainda, compromissos por cumprir assumidos aquando da instalação do empreendimento há duas décadas.



"Algumas das contrapartidas contratualizadas com a entidade promotora, estavam já definidas no protocolo de instalação do centro comercial com a mesma entidade, há 20 anos, e nunca chegaram a ser realizadas pela Vougainveste, apesar de serem da sua responsabilidade", refere um comunicado da concelhia socialista.



Por isso, o PS "expressa a sua preocupação nesta obra que trará um reforço da polarização da zona do Glicínias, e um aumento de tráfego muito significativo numa zona que já tem problemas significativos nesta matéria".



A estrutura local dá conta ainda de receios do impacto do projeto que irá criar o maior centro comercial de Aveiro e um dos maiores da região centro / Norte, referindo que "inevitavelmente" ocorrerá "outra consequência será a desertificação de outras áreas comerciais, em particular no comércio tradicional cuja vitalidade está já particularmente debilitada."



Na reunião de Câmara do dia 25 de janeiro de 2018, foi apresentado ao executivo municipal o processo de obras da Vougainvest que diz respeito à alteração de loteamento do Centro Comercial Glicínias, com o objetivo de aumentar a área comercial e que irá resultar num incremento da área de construção em 26.000 m2.



Das preocupações deixadas aquando da apreciação da proposta, o PS volta a constatar a ausência de uma estratégia para o município por parte da maioria de direita que seja "congregadora de todos os legítimos interesses de desenvolvimento (culturais, turísticos, mobilidade, comerciais, industriais, habitação), integradora e geradora de soluções que promovam a coesão social."



Alerta ainda que o "aumento tão significativo da atratividade de uma grande superfície trará inevitavelmente repercurssões negativas no comércio tradicional, que já se encontra moribundo, como se pode verificar pelo estado de

abandono de zonas emblemáticas da cidade como a Avenida Lourenço Peixinho ou a Rua Direita."



Critica igualmente a falta de discussão pública sobre a temática. "O presidente da Câmara tem uma ideia contrária, confundindo a divulgação de decisões tomadas e projetos concluídos com a discussão pública e a audição das diversas opiniões e sensibilidades dos munícipes na construção de um projeto para a cidade. Não foi dada oportunidade aos Aveirenses de se pronunciarem sobre este aumento da área do Centro Comercial Glicínias, nem sobre as contrapartidas que devem ser dadas pela entidade promotora, tendo sido já apresentado como decididas, quer as contrapartidas, quer o seu projeto final."



Quando ao dimensionamento dos acessos, apesar das anunciadas contrapartidas protocoladas com a entidade promotora dizerem respeito ao aumento da capacidade dos acessos ao centro comercial, o PS "não vê garantias ou estudos de suporte, de que a melhoria das acessibilidades seja suficiente" para o aumento previsto de acessos de 25.000 para 40.000 acessos diários

