O concelho de Estarreja será palco do 3º Campeonato da Europa Masculino e do 1º Campeonato da Europa Feminino de Andebol Adaptado, que será integrado no evento desportivo GarciCup.



O município ficará, assinm, associado ao lançamento de um dos mais importantes eventos desportivos direcionados para atletas com deficiência intelectual.



No setor masculino, a equipa portuguesa, bicampeã na modalidade, enfrentará seleções de renome como a Rússia, França e Polónia. No lado feminino, ainda não estão garantidas as seleções suficientes para a concretização do campeonato, sendo que, caso tal não seja possível, realizar-se-á um challenge, como sucedeu há 4 anos, em Vila Nova de Gaia..



Os Campeonatos de Andebol Adaptado decorrerão paralelamente ao GarciCup – Torneio Internacional de Andebol de Estarreja, que decorrerá entre os dias 27 de junho e 1 de julho.



Pela sua natureza “multifacetada” e dimensão, é o maior torneio de andebol de Portugal.