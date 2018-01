PCP denuncia dificuldades sentidas pelos Oliveirenses devido ao aumento de encargos com abastecimento de água e saneamento 26 jan 2018, 23:09 O aumento do custo da água em Oliveira de Azeméis motivou uma ação partidária do PCP que contou com a presença do eurodeputado Miguel Viegas.



O eleito foi "tomar nota das dificuldades sentidas pelos Oliveirenses" com a subida da factura imputada pela concessionária de abastecimento público.



O PCP aproveitou para anunciar a campanha "Água privada, água mais cara" lançada para "mobilizar a população para a defesa da água como bem publico, que tem de ser acessível a todos e tem de ser preservado como aspecto essencial à vida."



Segundo uma nota de imprensa da concelhia comunista de Oliveira de Azeméis, "numa factura mensal de água pode-se verificar que a maior percentagem da factura nada tem a ver com o consumo de água propriamente dito, mas com as taxas que se pagam para saneamento e recursos hídricos que chegaram a triplicar agora em 2018."



Por isso, "a água e saneamento deveriam ser públicos e acessíveis a todos, sendo que actualmente há pessoas" em urbanizações do concelho "a pagar saneamento sem terem usufruto deste serviço" gerando problemas de saúde pública.



"É um problema de poluição sempre que as indústrias fazem descargas directamente para os rios do concelho. O caso mais flagrante é a poluição recorrente no rio Ul, visível no Parque Temático Molinologico, ex-libris da cidade, onde vários eventos ficaram assombrados com o nível de poluição", alerta ainda o PCP.



Para a concelhia oliveirense, o contrato de concessão com a Indaqua "mostrou-se ruinoso para a população" pois a empresa "ficou com a parte boa e à autarquia cabe fazer as infraestruturas para que possa haver saneamento."

