O município de Aveiro garante que não existem motivos de queixa com a qualidade das refeições escolares apresentadas pela Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola e Jardim de Infância das Barrocas, na Vera Cruz.



Os pais foram alertados esta semana pela associação para os problemas mais recorrentes: "nos nossos relatórios verificámos que a quantidade por vezes é insuficiente, de má qualidade e sem o cumprimento das ementas." A mesma informação dava conta que tinha sido transmitido desagrado à Câmara e que estavam a ser feitos contactos com outras escolas para um protesto comum.



A autarquia rejeita as críticas: "Tendo por base os relatórios enviados pela Associação de Pais em causa, consideramos ser abusiva a conclusão de que o serviço de refeições escolares é de fraca qualidade, pelo que não nos revemos nessa afirmação", refere uma nota de esclarecimento.



As "referências menos positivas" referidas em 10 relatórios (desde setembro até janeiro) "circunscrevem-se maioritariamente ao prato vegetariano de uma criança, situação essa que já foi divulgada."



A Câmara garante que continuará a trabalhar no acompanhamento diário do serviço prestado pela empresa responsável no fornecimento de refeições escolares, atuando sempre que necessário e justificável. Conta, ainda, com o apoio da Delegação de Saúde de Aveiro que "todos os anos têm acompanhado de perto este importante serviço de apoio às famílias."



O sistema de avaliação da qualidade do serviço prestado, feito através do preenchimento de formulários próprios, está ao dispor das escolas e das várias Associações de Pais do Pré-Escolar e 1º Ciclo, "as quais estão autorizadas pela Câmara a serem parceiras neste processo."



Na sua comunicação aos pais, a associação das Barrocas informa que viu cancelado o acompanhamento das refeições devido a regras que a cordenadora da escola impôs, mas pretende retomar o apoio aguardando para breve a autorização do director do Agrupamento.



Sobre este aspeto, a edilidade esclarece que "nunca se opôs ao envolvimento das Associações de Pais no acompanhamento e partilha de contributos na avaliação das refeições escolares", mantendo várias parcerias nesse âmbito.



A associação de pais das Barrocas está "a aguardar" pela resolução dos problemas apresentados preferindo, nesta fase, não fazer outros comentários.