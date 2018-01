Na sequência do processo de revalidação do Arouca Geopark enquanto Geoparque Mundial da UNESCO, ao abrigo de compromissos internacionais entre a UNESCO e os seus Estados Membros, o Conselho do Programa de Geoparques Mundiais da UNESCO propôs ao Conselho Executivo da UNESCO a atribuição de um “cartão verde” ao Arouca Geopark – Portugal.



Segundo um comunicado da Associação Geoparque Arouca(AGA), fica permitido o uso da chancela ‘Geoparque Mundial da UNESCO’ por mais quatro anos.



"Esta designação é atribuída, apenas, a territórios possuidores de excecional Património Geológico, de relevância internacional, onde se desenvolvam estratégias de valorização dos seus recursos endógenos, assentes em abordagens de Geoconservação, Geoeducação e Geoturismo e que mantenham níveis de melhoria contínua, em prol do desenvolvimento sustentável", lê-se.



Margarida Belém, presidente da Câmara Municipal e da direção da AGA , citada na nota de imprensa, considera que a distinção "enaltece Arouca pelo renovado reconhecimento internacional atribuído ao mais alto nível, e que vem reforçar o sentido de responsabilidade, não apenas do Município, mas também da AGA, dos seus associados, bem como, de todos os arouquenses, para a importância de continuar os trabalhos de conservação, valorização e promoção dos riquíssimos recursos naturais e culturais existentes no nosso Concelho."



O Arouca Geopark pertence às Redes Europeia e Mundial de Geoparques, desde abril de 2009, tendo estas integrado o Programa Internacional de Geociências e Geoparques da UNESCO, criado em novembro de 2015.