O município de Estarreja teve respostas positivas no pedido de angariação de apoios para os festejos carnavalescos deste ano, ao abrigo do mecenato.



Segundo informação dada em recente reunião do executivo camarário, estavam assegurados subsídios na ordem dos 19.800 euros.



Os donativos em causa, que irão servir contabilísticamente para a obtenção de benefícios fiscais, chegaram de várias empresas locais, uma das quais com a entregue em géneros (bens alimentares).



A autarquia lembra que o carnaval envolve mais de dois mil figurantes, sendo um dos festejos mais mediáticos.



Um evento "âncora" na dinamização cultural e artística que surge este ano com um novo modelo de gestão por força da estratégia de reposicionamento.



O projeto foi apresentado às empresas locais para se associarem através do mecenato à visibilidade do carnaval e atividades de responsabilidade social.



A participação é distinguida pelo valor do donativo: 5 mil euros / folião de ouro, 1500 euros / folião da comunidade e 1000 euros / folião de bronze.



O município conta angariar novos apoios até à data dos festejos. "Um carnaval brasileiro, das famílias e da comunidade."



Esperam-se dezenas de milhar de pessoas não só para os dois desfiles, como nas diversas atividades do programa.