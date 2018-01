AFA acusada de exagerar nos castigos aplicados ao Beira-Mar, que representam uma "ferida de morte" 25 jan 2018, 22:49 A direção do Beira-Mar confirmou que irá recorrer dos castigos aplicados pela Associação de Futebol de Aveiro (AFA) na sequência de uma agressão por parte de um adepto aveirense ao árbitro da partida com o Lamas.



O clube "acredita que as sanções aplicadas ao nosso clube são exageradas e claramente castradoras ao seu projeto desportivo e social, colocando em causa a viabilidade económica do clube para esta época", refere um comunicado.



O Beira-Mar perdeu três pontos e terá ainda de cumprir dois jogos à porta fechada (Estarreja e Lourosa).



"A interdição de público em dois importantes jogos representa para o Sport Clube Beira-Mar uma ferida de morte, numa sanção que pode significar um avultado prejuízo financeiro, afetando em muito o projeto desportivo de um clube que, mais do que vitórias, pretende trazer de novo as pessoas até ele", lê-se ainda na tomada de posição.



O Beira-Mar garante que "será sempre um clube que assumirá as suas responsabilidades, tal como será sempre um clube atento ao que o rodeia e, tendo consciência da sua responsabilidade social", mas pede à AFA "que não seja tornado como exemplo no que às penalizações diz respeito."



O clube afirma que "quer ser exemplo, sim, da dedicação e da entrega diária na procura da perfeição desportiva que fará com que se atinja o grande objectivo de ganhar, seja onde for, e aí, está cada vez mais perto de lá chegar."



A direção conclui lembrando que "retirar" os adeptos dos jogos "é acabar com a magia que faz do futebol um dos melhores desportos do mundo."

