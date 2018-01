Aveiro: Incubadora de empresas municipal com muitos pedidos em lista de espera 25 jan 2018, 22:05 A Câmara de Aveiro não mexeu nos encargos de utilização da incubadora de empresas municipal, que funciona no recinto de feiras com todas as vagas ocupadas.



Os valores aprovados para a tabela de preços de 2018 baseiam-se nos montantes de referência do ano transato, com o município a isentar os interessados até 75% dos custos como forma de apoio, no âmbito da política definida.



O executivo municipal aprovou, esta quinta-feira, na reunião privada, a minuta do contrato de acelaração e contrato de incubação virtual, bem como a tabela de preços para 2018, e uma adenda às normas de funcionamento e utilização do chamado pólo de incubação INAveiro.



"Considerando o grande sucesso da incubadora de empresas do município de Aveiro, inaugurada durante o primeiro trimestre de 2017, com o apoio a 14 ideias de negócio e quatro empresas (startups), a mesma encontra-se actualmente sem disponibilidade de espaço físico adequado para dar resposta à forte procura", refere um comunicado.



A Câmara assinala também "uma procura elevada pelos serviços de incubação virtual, que de acordo com o previsto na redação atual das normas, não têm enquadramento no Programa de Incubação Virtual."



Os documentos agora aprovados "refletem por isso as necessidades verificadas e permitem responder a um significativo número de manifestações de interesse por parte de empreendedores e empresas que gostariam de beneficiar dos apoios prestados." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

