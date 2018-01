Aveiro: Glicínias paga 1,5 milhões de euros para melhorias rodoviárias no âmbito de ampliação 25 jan 2018, 18:54 A Vougainvest e a Câmara de Aveiro vão elaborar um protocolo no âmbito da ampliação do centro comercial Glicínias que prevê a melhoria das condições de acessibilidade rodoviária, confirmando-se um investimento do privado na ordem de 1,5 milhões de euros.



O executivo camarário aveirense tomou conhecimento na reunião do executivo privada desta tarde da alteração do loteamento do equipamento, do processo de licenciamento da ampliação, bem como das contrapartidas ao domínio público envolvente



A Vougainvest pretende alargar a área de implantação e área de construção em cerca de 86.000 m2.



"Após a apresentação pública da ampliação do Centro Comercial Glicínias em setembro, foi realizada a audição pública formal da proposta de alteração do loteamento, operação base para o licenciamento da ampliação, tendo o presidente da Câmara despachado o processo de que o executivo tomou hoje formal conhecimento", refere um comunicado da Câmara.



No âmbito do protocolo para as acessibilidades a Cãmara informa que está previsto o alargamento do tabuleiro da antiga EN109 na passagem superior sobre a Linha do Norte, com ligação em três faixas em cada sentido do trânsito na ligação entre o cruzamento da Estrada de São Bernardo junto ao Pingo Doce e a Rotunda do Eucalipto / das Glicínias, com atravessamento inferior para peões e bicicletas no viaduto ferroviário.



Assim como a reestruturação do cruzamento da antiga EN109 com a EN235, de forma a permitir que o tráfego que entra na EN109 vindo da EN235 e se dirige para norte, possa entrar diretamente no túnel, retirando-o da circulação na Rotunda do Eucalipto / das Glicínias.



A edilidade pretende ainda aproveitar o projeto comercial para a restruturação do eixo de ligação entre a Rotunda do Eucalipto / das Glicínias e a Rotunda localizada à frente da entrada principal do centro , assim como criação de um novo acesso de entrada na área do loteamento no sentido sul/norte entre a Rotunda do Eucalipto / das Glicínias e a Linha do Norte.



"Para uma fase subsequente", ficam também definidas as intervenções de construção de uma Rotunda na Rua Direita de Aradas e a execução da malha viária envolvente do lado nascente do Centro Comercial, com construção e qualificação da rede viária de ligação à passagem superior sobre a Linha do Norte, junto à EB 2,3 de São Bernardo.



A zona das Glicínias "constitui uma das centralidades mais fortes da cidade, tanto pela zona habitacional que aloja, como pela grande superfície e centro comercial que exerce grande atratividade, como ainda pela proximidade de equipamentos estruturantes como o Campus da Universidade de Aveiro, o Hospital e o Centro de Saúde, ou as Escolas Secundárias José Estevão e Mário Sacramento", lembra a autarquia,



Por isso, entende-se que as alterações da área total de construção "são bem sustentadas em termos de acessibilidades" com as intervenções prevista que vão ser assumidas em termos de execução de projeto e de obras pela empresa VougaInvest, tendo esta operação um valor estimado de cerca de 1,5 milhões de euros.



Com um valor total de investimento de cerca de 40 milhões de euros, o Centro Comercial Glicínias vai ser alvo de uma "profunda requalificação e ampliação em resposta à crescente procura de marcas nacionais e internacionais". Notícias Relaccionadas 12 set 2017, 18:46 Glicínias vai tornar-se o maior centro comercial da cidade de Aveiro 13 set 2017, 09:33 "Já não se justifica, nem por ignorância, continuar a aprovar estes projetos" - Pedro Silva sobre ampliação de centro comercial Glicínias (Terra Nova) 18 set 2017, 14:54 Aveiro: Glicínias paga 1,5 milhões de euros para melhorar acessos e inclui estacionamento no terraço do novo edifício Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)