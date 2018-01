CDS questiona Governo sobre o futuro do Banco de Leite de Águeda 25 jan 2018, 16:38 Os deputados do CDS-PP João Pinho de Almeida e António Carlos Monteiro questionaram o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre o futuro do Banco de Leite de Águeda.



Em causa, a intenção de cessar o acordo de cooperação, sendo desconnhecidos "os motivos concretos que fundamentam esta decisão."



A instituição é a única a prestar este apoio a crianças até aos 6 anos, deixando-as sem alternativas.



Segundo o CDS, a direção do Banco de Leite – Associação de Solidariedade Social, de Águeda foi informada, pela Unidade de Desenvolvimento Social e Programas/Núcleo de Respostas Sociais (UDSP/NRS), da intenção de não renovar o acordo de cooperação em vigor a partir de 30 de junho de 2018.



Como justificação, refere-se no ofício enviado à instituição que "os fundamentos que estiveram na origem da celebração deste acordo de cooperação atípico deixaram de existir, devido ao aparecimento de novos modelos de intervenção ao nível da ajuda alimentar a carenciados, encontrando-se o concelho de Águeda totalmente abrangido neste âmbito."



O Banco de Leite assiste crianças oriundas de famílias com carências económicas ou com fatores de risco de ordem social ou emocional, sinalizadas pelos serviços de saúde locai



Apesar de no concelho de Águeda terem surgido novos modelos de intervenção ao nível da ajuda alimentar a carenciados, nenhum presta apoio a crianças com idades até aos 6 anos de idade.



Assim, o trabalho desenvolvido pela instituição não é uma duplicação dos apoios.



Em estreita colaboração com várias outras IPSS, com a autarquia de Águeda e com os serviços de saúde do concelho, o Banco de Leite apoiou com leite de lata ou UHT, em 2016, uma média mensal de 95 crianças, num total de 123.



Atualmente, o Banco de Leite apoia e acompanha 97 crianças de 74 agregados familiares.



"A cessação do acordo de cooperação irá inviabilizar todo o trabalho da instituição e deixar estas, e outras, crianças sem o apoio necessário a um crescimento saudável", alerta o CDS. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)