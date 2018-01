Oliveira de Azeméis: BE contra instalação de nova pedreira 25 jan 2018, 16:27 O Bloco de Esquerda está contra a instalação de uma nova pedreira em Pinheiro da Bemposta, Oliveira de Azeméis.



O pedido de início da exploração foi enviado à Câmara e à Junta de Freguesia da União de Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz, onde já existe atividade do género.



No início deste ano uma comissão da Assembleia de Freguesia esteve no local "contatando" com a população que ali vive "queixas" e ações para "mitigar os efeitos" da pedreira.



Para o Bloco de Esquerda, além de chumbar o pedido de uma nova exploração, a autarquia e o Governo, através do Ministério do Ambiente, deveriam "obrigar a que a atual pedreira (em funcionamento) aplique uma série de medidas para reduzir o impacto da sua atividade."



"As explosões e rebentamentos efetuados na pedreira têm um impacto grande nas populações e habitações circundantes; as areias e massa de betão betuminoso depositadas na pedreira são transportadas pelo vento, depositam-se nas casas e são inaladas pela população; os acessos à pedreira não têm bermas nem formas de escoar as águas pluviais, pelo que quando chove, o pó de pedra e as lamas descem pela rua e entram pelas habitações", alerta o Bloco.

