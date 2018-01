Associação de Futebol de Aveiro castiga Beira-Mar com derrota e dois jogos à porta fechada

Confirma-se que o Beira-Mar vai perder três pontos devido à agressão por um adepto de que foi alvo o árbitro do jogo com o Lamas, em Aveiro.



O castigo determinando pela Associação de Futebol de Aveiro (AFA) inclui ainda dois jogos à porta fechada (Estarreja e Lourosa) e multa de 200 euros. O Lourosa também foi punido com a perda de três pontos e um jogo à porta fechada por incidentes ocorridos no jogo disputado em Lamas. Decisões que mexem com a classificação. O Lourosa passa a repartir a liderança com o São João de Ver (36 pontos). O Beira-Mar é terceiro com 34 pontos, mais um que o Lamas (mais informação). Já o Paivense vai ter de cumprir um jogo à porta fechada, por oocrrências aquando da receção ao Beira-Mar. Entre outras decisões, o conselho de disciplina decidiu castigar o jogador Andrii Kokoshko (Alba) com um ano de suspensão, devido a um episódio de agressões que lhe são imputadas no final do jogo disputado em Ovar (ver comunicado aqui).