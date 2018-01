A Polícia Marítima de Aveiro apreendeu na zona portuária do terminal Norte uma rede de emalhar com cerca de 410 metros, com cerca de 108 kg de pescado.



"Este tipo de atividade de pesca é proibido no canal principal de navegação e demais canais secundários, bem como nos terminais do Porto de Aveiro, a fim de garantir da segurança da navegação", alerta a Capitania do Porto de Aveiro (ver comunicado).