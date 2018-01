Andebol / Primeira divisão: Artística sem problemas em levar de vencida a equipa do AC Fafe 24 jan 2018, 23:31 A Artística de Avanca venceu em casa, esta noite, o AC Fafe por 35-25 a contar para a 19ª jornada da primeira fase do campeonato da primeira divisão de andebol.



A formação avancanense segue em quinto com 45 pontos, a três do ABC.



O São Bernardo deslocou-se ao pavilhão João Rocua onde perdeu com o Sporting por 36-15.



A equipa de Aveiro é última com 23 pontos

