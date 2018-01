São João da Madeira: Funcionários da Câmara exercitam mobilidade e fortalecimento muscular todas as semanas 24 jan 2018, 16:43 A ideia é reforçar o espírito de equipa e motivar ainda mais os funcionários e executivo municipal para o desempenho da sua atividade na autarquia, para além das naturais vantagens para a saúde e bem-estar de quem trabalha na Câmara Municipal de S. João da Madeira.



Sob coordenação do Vereador do Desporto, Pedro Silva, o executivo camarário presidido por Jorge Vultos Sequeira lançou um programa de realização de sessões informais de exercício físico para quem exerce a sua atividade nas diversas instalações municipais.



Inseridos no horário laboral, estes momentos de desenvolvimento pessoal começaram já esta semana no edifício da Câmara Municipal, contando com a participação de muitos trabalhadores, assim como o próprio Presidente da Câmara e vereadores.



São 30 minutos por semana (que podem ser divididos em duas sessões de 15 minutos em dias diferentes) dedicados à realização de pequenos exercícios de mobilidade e fortalecimento muscular, que vão entretanto chegar também aos trabalhadores de outros edifícios camarários, como os armazéns e o Mercado Municipal.



Lembrando uma frase que o tem acompanhado, o vereador do Desporto, Pedro Silva, considera que “não existe desenvolvimento profissional sem desenvolvimento pessoal”. Nesse sentido, adianta que não poderia deixar de partilhar, na Câmara Municipal de S. João da Madeira, a sua experiência académica e profissional neste contexto.



Revelando-se “bastante entusiasmado com a recetividade e adesão dos colegas da Câmara”, Pedro Silva, revela que o programa irá ser desenvolvido ao longo do tempo, com acréscimo de novas componentes, como por exemplo, atividades que permitam combater o tempo sentado, workshops de nutrição e life skills. “Estamos no início de uma bonita caminhada… Literalmente!”



