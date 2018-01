"Não se pode copiar a obra de outra pessoa. Nem é imitação, é roubo absoluto" - Courtney Wirth 24 jan 2018, 16:30 Quando eu confrontei Miguel Valiñas sobre o trabalho realizado em Aveiro, disse-me abertamente que achou o desenho online e declarou que não era dele.



Courtney Wirth * Fui recentemente informada sobre um mural que está na cidade de Aveiro, Portugal.



Para minha consternação, é uma peça completamente roubada de um desenho que fiz há dois anos.



Quando eu confrontei Valiñas, disse-me abertamente que achou o desenho online e declarou que não era dele, tendo decidido pintá-lo depois de obter do proprietário da parede a permissão.



Ele já apagou a postagem no Instagram sobre o mural, depois de o ter confrontado assim como vários outros seguidores. E recusa a dar o crédito apropriado pela ideia, nem fez uma desculpa pública.



Anexo a prova de que é o meu esboço original com a data em que tirei este, que é 2015.01.01.



Tenho uma testemunha para provar que é o meu desenho e também tenho o caderno de esboços em mãos.



Eu também tenho a conversa que tive com Valiñas via Instagram para mostrar que ele admitiu que plagiou o meu trabalho e nunca pesquisou quem era o artista original. Deveria pedir permissão para usá-lo.



Como artista, ele deveria saber que não se pode copiar a obra de outra pessoa. Nem é imitação, é roubo absoluto.



Não tenho certeza se alguma coisa pode ser feita no que diz respeito ao mural, mas era importante saber-se que não recebi o devido crédito.



Obrigado,



* courtneywirthit.com Notícias Relaccionadas 28 jun 2017, 18:09 Pintor Miguel Valiñas retribui carinho dos aveirenses com mural na rua dos Marnotos Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)