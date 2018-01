Sever do Vouga é campeão da descida do IMI, Aveiro o município que cobra mais 24 jan 2018, 16:15 A análise feita pela plataforma de comparação de Crédito Habitação ComparaJá.pt conclui que é em Sever do Vouga que ocorre a maior diminuição do IMI em 2018.



Partindo de um pressuposto de uma habitação com um Valor Patrimonial Tributário (VPT) de 100 mil Euros, a poupança de 2017 para 2018 chega aos 25 euros neste imposto - uma descida de 7,7% face ao ano transato.



De acordo com os dados compilados pelo portal de comparação, há ainda outro concelho do distrito de Aveiro que baixa o IMI aos seus habitantes: Espinho baixa o IMI de 0,4500% para 0,4400%, uma descida de 2,2%. Nos restantes 16 concelhos o IMI mantém-se igual ao ano anterior.



Aveiro é onde se paga mais de IMI Considerando o exemplo de uma casa com um valor patrimonial tributário de 100 mil euros em Aveiro, que é onde se paga mais de IMI em todo o distrito, pagar-se-ão 450 euros neste imposto. Por outro lado, há nove concelhos que optam por cobrar o valor mínimo fixado nesta taxa. Aí, para uma casa com o mesmo valor, pagar-se-ão 300 Euros de imposto [ver resumo do estudo em comunicado anexo nas galerias relacionadas]. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

