A Câmara de Ílhavo reforçou junto do Governo o interesse na instalação de um Centro de Inovação e Tecnologia em Aquacultura (CITAQUA).



O projeto foi apresentado à ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, por uma comitiva que, além do edil, Fernando Caçoilo, incluiu representantes da Universidade de Aveiro.



As duas entidades fazem parte de um consórcio envolvendo ainda a Administração do Porto de Aveiro e a Associação Portuguesa de Aquacultores que pretende avançar com a unidade de Investigação & Desenvolvimento (I%D) sob alçada do Ecomare, na Gafanha da Nazaré.



"A reunião teve, como principais objetivos, sensibilizar a Ministra o Mar para a importância do posicionamento estratégico regional e nacional do projeto e potenciar fontes de cofinanciamento assentes no Portugal2020", refere um comunicado municipal.



"A forma expressiva como a ministra Ana Paula Vitorino demonstrou interesse e abertura ao projeto apresentado" levou o presidente da Câmara a encarar o apoio governamental ao CITAQUA "com particular confiança, numa importante aposta estratégica do desenvolvimento da aquacultura no panorama nacional com claro enfoque na Região centro e no Município de Ílhavo."



A CITAQUA pretende atuar como "catalisador de soluções, processos e tecnologias", potenciando a sua associação ao Ecomare, um laboratório para a inovação e sustentabilidade dos recursos marinhos.



Estando enquadrado no Plano Estratégico para a Aquicultura Nacional 2014-2020, aprovado em outubro de 2014, pretende-se venha a funcionar no antigo edifício da depuradora de bivalves, propriedade do Porto de Aveiro.



Entretanto, a Câmara de Ílhavo informa irá assegurar vice-presidência da Secção Pesca e Portos da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).



A mesa da secção tem o Município de Portimão na sua presidência.