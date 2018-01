Sessão “Pensar o Futuro da Floresta” 24 jan 2018, 11:13 No próximo dia 27 de janeiro, às 15 horas, no Polivalente de Nossa Senhora de Fátima, os voluntários do Alvorecer Florestal vão oferecer árvores de espécies autóctones a todos os presentes na sessão “Pensar o Futuro da Floresta”. Estas árvores fazem parte do trabalho desenvolvido na estufa do Alvorecel Florestal, sediadas nas hortas comunitárias de Esgueira. Esta sessão conta com a presença dos voluntários do movimento Alvorecel Florestal; com o representante do executivo da Junta de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz; com Rafael Lopes, membro da assembleia de freguesia e consultor ambiental; com Jorge Morais, colaborador do Projecto Cabeço Santo e com Nelson Matos, responsável pelo projeto Forest In. Com esta ação, o grupo, em parceria com a Junta de Freguesia pretende sensibilizar os proprietários para soluções de floresta sustentável, como solução de futuro e adequadas à realidade local. Estão todos os proprietários e comunidade local convidados a participar neste debate com as suas experiências. Contamos com a presença de todos os proprietários, bem como o apoio da comunidade local! Dia 27 de janeiro | 15h | Polivalente de Nossa Senhora de Fátima Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

