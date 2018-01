10 mil pessoas pediram informações no Posto de Turismo de Águeda em 2017 24 jan 2018, 11:04 O Posto de Turismo de Águeda registou em 2017 cerca de 10 mil visitantes, o que representa um incremento de 10% face a 2016. Já a campanha Visit Águeda alcançou mais de 300 mil visualizações nas redes sociais. "Sendo uma das principais áreas de atuação estratégica do Município de Águeda, o turismo tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos, sendo evidente a crescente procura de Águeda como destino turístico", refere um comunicado da edilidade. A análise dos dados relativos a 2017 revela um aumento na percentagem de visitantes nacionais e internacionais, /consolidando a curva ascendente do número de visitas a Águeda". No Posto de Turismo registaram-se quase 10 mil visitantes, mais mil do que em 2016. Estes números, no entender municipal, "traduzem o esforço que a autarquia tem vindo a desenvolver, de forma contínua, procurando dinamizar diversos eventos e iniciativas, qualificar a oferta turística, aumentar a procura, alcançar notoriedade e o reconhecimento junto dos que visitam o concelho." Para isso muito contribuiram eventos promovidos ou apoiados pela Câmara Municipal, como o AgitÁgueda Art festival, a campanha Águeda tem o Maior Pai Natal do Mundo, o Mundial de Motocross, o Europeu de Enduro, entre outros. Também a participação do Município em feiras e certames nacionais e internacionais, a realização de exposições temáticas, tem contribuído para a divulgação de Águeda enquanto destino turístico. Já acampanha Visit Águeda "conferiu também outra dinâmica à promoção das diversas valências do território. Os postais digitais temáticos que, semanalmente são publicados na página do facebook do Município, alcançaram em 2017 mais de 335 mil visualizações e 7912 gostos, tendo ainda sido partilhados 2372 vezes." Além dos visitantes portugueses, no Top 15 de nacionalidades estão o Japão (1.º), França (2.º), Espanha (3.º), Brasil (4.º), Alemanha (5.º), E.U.A. (6.º), Canadá (7.º), Itália (8.º), Reino Unido (9.º), Polónia (10.º), Suiça (11.º), Austrália (12.º), Holanda (13.º), Bélgica (14.º), Dinamarca (15.º). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

