Falta de descanso dos motoristas da AveiroBus põe em perigo população aveirense 24 jan 2018, 10:39 O PCP realizou hoje uma acção de contacto com a população de Aveiro alertando para a grave situação que se vive na AveiroBus - empresa da Transdev que ficou com a concessão dos transportes urbanos do concelho - que coloca em risco os motoristas da empresa, os utentes dos transportes e toda a população, em geral. Apesar de alertada pelos motoristas e pelos seus sindicatos, a administração insiste em violar a lei e não permitir aos motoristas dos autocarros o descanso mínimo de 11 horas entre o momento em que acabam de trabalhar num dia e retomam o trabalho no outro. Escudando-se numa norma comunitária que nem se aplica aos centros das cidades, nem estaria a ser integralmente cumprida (mesmo que se aplicasse), a Transdev sujeita os trabalhadores a períodos de descanso ilegais e manifestamente insuficientes, já que em vários casos, depois de largar o trabalho é preciso regressar a casa. Resultado: há motoristas que trabalham um dia inteiro (que chega às 15 horas, em alguns casos, por causa das pausas legais) sem ter dormido mais do que 5 horas numa noite. O PCP entende que esta é uma situação inadmissível e, tendo em conta, o tipo de veículo conduzido e os circuitos feitos, colocando em perigo iminente a população do concelho.O PCP está solidário com os trabalhadores da AveiroBus na sua indignação, considerando fundamental para a resolução desta questão que se tomem imediatamente as seguintes medidas: 1) Cumprimento pleno da lei, ou seja, do intervalo de 11 horas entre cada dia de trabalho; 2) Alargamento do quadro de pessoal da AveiroBus para fazer face às necessidades decorrentes da prestação de serviço à população do concelho; 3) Aumento dos salários dos motoristas da AveiroBus para que estes não tenham de se sujeitar a incontáveis horas de trabalho extraordinário, limitando o seu descanso. Por fim, o PCP apela à população de Aveiro que também se solidarize com os motoristas da AveiroBus, pois só pela luta dos trabalhadores, dos utentes e da população, em geral, será possível um transporte seguro, de qualidade e, logo que possível, completamente público para o nosso concelho! A Câmara de Aveiro não pode assobiar para o lado!Embora a empresa AveiroBus seja privada, esta situação decorre do processo de concessão de transportes feito pela Câmara Municipal de Aveiro liderada por PSD e CDS/PP. Assim, e porque se trata da segurança de todos os que vivem, trabalham e estudam no concelho, o PCP considera imperativo que a Câmara interpele a Transdev no sentido de corrigir de imediato esta inaceitável situação.Caso a empresa decida ignorar esta interpelação deve ser revista a concessão por falta de condições mínimas de segurança. Porém, caso seja a Câmara a ignorar esta situação - como tem feito com várias outras situações - será cúmplice de uma situação ilegal, injusta e de qualquer eventual acidente que possa vir a ocorrer. A comissão concelhia de Aveiro do PCP24 de Janeiro de 2018 Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)