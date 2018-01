Sever do Vouga quer a guarda de achados arqueológicos de Ribeiradio 23 jan 2018, 23:33 A Câmara deseja reforçar a presença no museu municipal de achados arqueológicos encontrados antes da construção da barragem de Ribeiradio.



Segundo informação dada pela presidência da Câmara à Assembleia Municipal severense, decorrem "conversações" nesse sentido.



A edilidade procura, assim, chegar a acordo com a Direção Regional da Cultura do Centro e a EDP para o depósito de cerca de 20 mil peças arqueológicas.



O espólio em causa é proveniente de três sítios arqueológicos do empreendimento hidroelétrico Ribeiradio-Ermida, na fronteira com o vizinho município de Oliveira de Frades.



De acordo com a autarquia de Sever do Vouga, "a grande maioria das peças é do sítio Rodo, datado do Paleolítico Inferior.



Ainda no âmbito da valorização do museu, está em curso uma pesquisa bibliográfica e documental sobre algumas das suas temáticas, com destaque para o complexo mineiro do Braçal/Malhada/Coval da Mó.



Pretende-se, desta forma, organizar exposições temporárias, definir incorporações de mais espólio e dinamizar atividades educativas.



Em parceria com a biblioteca municipal, está a ser criado um centro de documentação para preservar a chamada "memória local", potenciando a sua divulgação em futuras exposições ou trabalhos de investigação.



O museu municipal de Sever do Vouga foi inaugurado em maio de 2016, num investimento de 700 mil euros. É constituído pelas seguintes áreas temáticas: Território, Primórdios, Romanização, Idade Média, A Terra, A Fé, Memórias de Outrora, Sala das Memórias e Sala do Futuro.

