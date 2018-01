Município da Mealhada recruta sapadores florestais 23 jan 2018, 16:41 A Câmara Municipal da Mealhada pretende contratar cinco sapadores florestais em regime de contrato de prestação de serviços, na modalidade de avença. "Os eventuais interessados poderão manifestar a sua disponibilidade através do contacto direto com o Gabinete Florestal, sito nos Paços do Município ou através do preenchimento do formulário disponibilizado no site da autarquia", refere um comunicado. Os interessados devem possuir experiência profissional na área da silvicultura preventiva, no manuseamento de motosserras, motorroçadoras, entre outros. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

