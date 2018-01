O Governo deu luz verde a projeto de investimento do grupo The Navigator Company para desenvolver pasta de papel com características inovadoras ao abrigo do Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, a comparticipar com fundos europeus.



Além das filiais de Cacia e Figueira da Foz, fazem parte do consórcio o Raíz - Instituto de Investigação da Floresta e Papel, também do mesmo grupo empresarial, e as Universidades de Aveiro e Coimbra.



A minuta final do contrato de investimento a celebrar pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) é hoje publicada em Diário da República.



O projeto "InPaCTus - Produtos e Tecnologias Inovadores a Partir do Eucalipto" está orientado para a investigação e desenvolvimento de "pastas com características inovadoras, novos produtos de papel com especificidades e funções/aplicações diferenciadas, papéis tissue com propriedades inovadoras, novos bioprodutos, biocombustíveis e outros materiais provenientes da desconstrução da biomassa florestal e subprodutos da indústria de pasta."



O investimento total privado empresarial previsto é de 6,5 milhões de euros a realizar num período de quatro anos.



A Navigator tem em curso a modernização das fábricas de Cacia e Figueira da Foz estimada em 200 milhões de euros.



O grupo pretende aumentar das exportações nacionais "de produtos de elevada intensidade tecnológica através do apoio ao desenvolvimento de novos bens de natureza exportável tais como a pasta, o papel e diversas biocommodities."



O projeto de investigação e desenvolvimento (I&D) aprovado pelo Governo prevê a criação de ´spin-off´ nas áreas de papel, tissue e biorrefinarias, "contribuindo assim para o fomento da criação de empresas de base tecnológica e espírito empreendedor na região Centro, e apresentação de pedidos de registo de propriedade industrial."



O investimento, que ronda os 14,6 milhões de euros, envolve também, por parte do consórcio, a contratação de 40 bolseiros.