Alunos do secundário de Anadia e Aveiro aconselhados sobre o futuro académico e laboral 23 jan 2018, 11:55 O Projeto Yorn Inspiring Future irá organizar duas sessões na região de Aveiro, anunciam os promotores.



A iniciativa destina-se a "informar os jovens alunos do secundário sobre os diversos caminhos que podem seguir quando terminarem o 12º ano". –



Está agendada uma primeira sessão para o próximo dia 25 de janeiro, na Escola Secundária da Anadia.



"Apesar de estarmos numa época em que o acesso à informação parece fácil, a verdade é que nem sempre o é e, por isso, os jovens têm dificuldade em definir o próximo passo. Foi para os ajudar nesta decisão que surgiu o projeto Yorn Inspiring Future, pelas mãos da Associação Inspirar o Futuro", refere um comunicado.



O roadshow Yorn Inspiring Future vai passar por duas escolas secundárias de Aveiro até ao final do ano letivo. Além da Escola Secundária Anadia, está previsto uma deslocação à Escola Secundária Mário Sacramento (13 março).



Cerca de 384 alunos do 12º ano, da cidade de Aveiro, irão ter acesso a workshops de desenvolvimento de competências, sobre tomada de decisão, proatividade e preparação para o mercado de trabalho, e assistir a apresentações de 31 instituições de ensino superior, nacionais e internacionais (Universidade do Porto, Universidade de Aveiro, Instituto Superior de Administração e Gestão, ISCIA).



O projeto Yorn Inspiring Future já envolveu mais de 100.000 jovens do 12º ano desde o início, em 2013, tendo conseguido obter um financiamento de 720 mil euros de investidores privados "que acreditam no impacto positivo que este projeto tem para a sociedade, e do Portugal 2020, através do instrumento de financiamento Parcerias para o Impacto do Portugal Inovação Social." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

