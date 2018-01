Mulher nega fogo posto em Anadia 23 jan 2018, 10:58 Uma mulher de 48 anos negou hoje no Tribunal de Aveiro a autoria de fogo posto numa zona de vegetação rasteira ao lado da casa onde vivia, em Monssaros, Anadia, garantindo que estava a queimar silvas. Os factos remontam a 20 de julho do ano passado, o fim-de-semana da tragédia de Pedrógão, tendo as chamas sido controladas e extintas por populares, inicialmente, e bombeiros, que evitaram a propagação a área florestal e habitações próximas. A arguida, que está em prisão preventiva, responde por crime de incêndio. O Ministério Público pede ainda a aplicação de uma medida de segurança. A mulher, que exercia a atividadee massagista, alegou em sua defesa que "andava a cortar silvas" de um terreno, ateando fogo com recurso álcool depois de não ter conseguido ao usar apenas fósforos. As chamas ter-se-ão arrastado, consumindo "10 metros quadrados de mato e não 100 como dizem, era uma fogueira", disse. A arguida garantiu que tomou "a iniciativa" de chamar familiares e vizinhos para apagar o incêndio com baldes de água, o que conseguiram mesmo antes da chegada dos bombeiros. A vizinha que deu o alerta disse em tribunal que viu a acusada no terreno a lançar fogo, entrando em pânico com as "labaredas enormes". Segundo a mesma testemunha, primeiro chamou o marido e depois os bombeiros, juntando-se rapidamente outras pessoas que evitaram o pior. Confirmou ter visto a arguida a carregar baldes de água, mas não soube dizer se tomou a iniciativa. Não era habitual vê-la em trabalhos de limpeza do terreno. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

