É necessário e urgente para o país e para as populações libertar os CTT da gestão privada, revertendo a privatização.



Filipe Guerra *



Foi notícia no final de Dezembro passado a intenção dos CTT de encerrar mais algumas centenas de estações e postos dos correios ao longo do país, como consequente despedimento de mais 800 trabalhadores e ainda a venda algum do património da empresa.



Ou seja, uma empresa cuja actividade é indispensável e estratégica para o país, e cujo serviço se tem degradado acentuadamente desde 2013, com o seu afastamento das populações, com os aumentos de preços e perdas significativas de rapidez e eficiência no serviço prestado, propõe-se a prosseguir e agudizar esse caminho. Prejudicam-se assim ainda mais os interesses do país e das populações mas reforçando-se os lucros e dividendos imediatos dos acionistas.



O serviço postal prestado pelos CTT, entre outros serviços a ele conexos, é um serviço que pelas evidentes necessidades de serviço público(como os preços praticados ou a proximidade física às populações) normalmente se encontra na esfera estatal, é assim com a US Postal Service dos EUA, os Correos em Espanha, a La Poste francesa e a Poste italiana. E também era assim em Portugal até que em 2011, PS, PSD e CDS acordaram com a Troika privatizar esta empresa cabendo ao anterior Governo PSD/CDS levar a cabo essa tarefa(nos finais de 2013) ainda que anunciando melhorias de serviço e até a abertura de mais um banco associado à nova fase da empresa.



Recorde-se ainda que antes da privatização e para preparar a empresa mais apetecível à gula privatizadora, logo em meados de 2013, pela mão do Governo PSD/CDS, saíram da empresa 3000 trabalhadores e fecharam-se 300 estações e 85 postos de distribuição.



A privatização permitiu ao Estado encaixar 900 milhões de euros é certo, mas entregou um serviço público fundamental, vendeu-se uma empresa com um monopólio natural em diversas áreas de actividade e sobretudo, um empresa pública altamente rentável, com lucros anuais acima dos 50 milhões de euros, para além do seu vasto património imobiliário(recentemente um palácio dos CTT em Lisboa foi vendido por 23 milhões de euros).



Desde então até hoje várias conclusões se podem facilmente retirar: que o serviço público prestado degradou-se a um ponto inaceitável com o encerramento de 564 estações e postos de correio, um aumento de preços médio de 27%(nas tarifas de correio normal o aumento chega aos 47%), o desaparecimento de milhares de postos de trabalho(em simultâneo contratação precária ou subcontratada com mais baixos salários), recuo brutal na qualidade e tempo dos serviços e a alienação de património da empresa para satisfação imediata de dividendos aos acionistas.



No Concelho de Aveiro, regista-se o entupimento de diversas estações como a da Avenida Lourenço Peixinho, com previsível agravamento, ou casos estapafúrdios ao longo do Distrito como em Válega onde o posto será numa mercearia ou em Espinho onde os utentes levantam as encomendas numa grande superfície comercial…exemplos atras de exemplos do caos instalado com os sucessivos encerramentos.



Beneficiando do descalabro do serviço público e da própria destruição da empresa, que incumpre com o contrato de concessão do serviço postal universal firmado com o Estado, estiveram os seus principais acionistas passados como a Deutsh Bank ou a Goldman Sachs, ou os presentes como a família Manuel de Mello Champalimaud, bancos como o BNP Paribas ou o Norges Bank, fundos especulativos como o Wellington e Cairos ou ainda milionários como o têxtil espanhol Rafael Dominguez de Gor. Sendo que em 2017, os dividendos distribuídos pelos acionisas foram maiores que os lucros gerados, o que agoira o pior cenário de destruição total da empresa.



O caso dos CTT é também mais um caso de uma empresa estatal, que prestando um serviço público, simultaneamente gerava receitas significativas e que foi sabotada no seu interior para que a sua privatização fosse feita, e da forma mais apetecível possível. Foi também assim na EDP, na PT, na Cimpor ou na ANA, entre tantas outras. Sem que antes ou depois da privatização se tenham salvaguardado os interesses do país e das populações.



É necessário e urgente para o país e para as populações libertar os CTT da gestão privada, revertendo a privatização, nacionalizando a empresa no seu todo. Não há compatibilidade possível entre a prossecução de serviço público e a gula acionista. É urgente colocar os CTT de novo ao serviço de todos, retomando o serviço postal público e universal de qualidade que os CTT sempre prestaram enquanto empresa pública.



* Jurista, eleito do PCP na Assembleia Municipal de Aveiro