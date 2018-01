No dia 17 de janeiro, no Museu Marítimo de Ílhavo, teve início o Workshop "Construção do plano fílmico" (1ª sessão), no qual participam 20 alunos do 3º ciclo e do Ensino Secundário dos agrupamentos de escolas dos municípios de Ílhavo e Aveiro.

Esta formação, dinamizada pelo realizador Pedro Magano, irá decorrer semanalmente até ao mês de fevereiro, num total de cinco sessões, e tem como objetivo dar a conhecer as noções básicas sobre a construção de um plano fílmico, resultando posteriormente na criação de uma obra que será submetida ao concurso Novas Vistas Lumière, integrado no programa do Mar Film Festival (4 a 6 de maio).



A edição 2018 deste concurso, que terá lugar entre os dias 19 e 21 de abril, tem como temática orientadora "O Mar, a Luz e a Sombra" e será escalonada em quatro faixas etárias: dos 12 aos 15 anos; dos 16 aos 18 anos; dos 19 aos 35 anos e mais de 36 anos.

O concurso de curtas-metragens Novas Vistas Lumière tem por objetivo proporcionar aos jovens, entre os 12 e os 35 anos, a oportunidade de desenvolverem as suas capacidades criativas no domínio da imagem em movimento.

O nome atribuído ao concurso deve-se ao pioneirismo que os irmãos Lumière tiveram no desenvolvimento do olhar cinematográfico sobre o mundo que os rodeava, tendo-nos deixado um conjunto assinalável de pequenos filmes, as Vistas Lumière, um género documental que terá tido forte desenvolvimento antes do aparecimento da televisão.

O concurso só aceita curtas-metragens de um só plano, mantendo as caraterísticas dos filmes Lumière, com pequenos ajustamentos, nomeadamente a utilização de novos meios de gravação que a tecnologia atual permite, constituindo, ao mesmo tempo, um desafio criativo porque impede os concorrentes de utilizarem algumas das possibilidades dos novos meios tecnológicos, obrigando-os a concentrarem-se apenas na componente narrativa que a imagem contém.