Vagos: Indústrias com projetos de investimento recebem incentivos fiscais 22 jan 2018, 22:19 O município fechou 2017 a aprovar o interesse municipal de dois projetos industriais, que isentou de derrama e IMI durante cinco anos.



A 360 Steel Materiais e a Grupel - Grupos Eletrogeneos, duas empresas locais, viram aprovadas candidaturas a benefícios fiscais durante cinco anos.



Dois projetos de investimento que passaram a estar isentos até 2021 em sede de Derrama e Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).



A 360 Steel Materiais, instalada desde 2013 no parque empresarial de Soza, dedica-se ao revestimento de metais.



O volume de negócios é superior a 16 milhões de euros, possuindo 54 trabalhadores.



A empresa fez um investimento no arranque da actividade (terreno, edifício, infraestruturas, mobiliário, etc.) de 15,8 milhões de euros.



A Grupel, também instalada no parque empresarial de Soza, dedica-se à montagem, reparação e comercialização de grupos eletrogéneos, materiais e equipamentos elétricos e mecânicos, projetos e instalações elétricas de baixa tensão, empreitadas de obras públicas, indústria de construção civil e fornecedor de obras públicas.



O volume de negócios já passa 20 milhões de euros e dá trabalho a 89 trabalhadores.



A empresa investiu numa unidade industrial para a produção de geradores em atividade desde 2016.



O montante do investimento (terreno, edifício, infraestruturas, mobiliário, etc.) rondou 2,5 milhões de euros.



Melhoramentos de 2,5 milhões de euros no parque empresarial de Soza A autarquia vaguense deu luz verde a um procedimento concursal para a empreitada de infraestruturas da parcela B do parque empresarial de Soza (2ª fase).



O preço base é de 2,5 milhões de euros para um prazo de execução de 20 meses.



Está em curso ainda o lançamento da empreitada da candidatura "Eixo para Competitividade – Entrada Sul da Zona Industrial de Vagos", com preço base de 300 mil euros e prazo de execução de 150 dias Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

