O município vai tentar vender a loja que, ultimamente, acolhia o Welcome Center no próximo dia 9 de fevereiro, pela manhã.



A hasta pública do espaço de 192 m2 na Rua Clube dos Galitos onde funcionou a antiga ´Desportlândia´ tem como base de licitação 300 mil euros, como já sido anunciado aquando da deliberação do executivo.



Os interessados em adquirir a loja, em princípio, não lhe poderm dar uso diferente da atividade anterior, que foi de comércio.



Mas a autarquia admite no edital da hasta pública que poderá autorizar outros fins "desde que tal seja requerido e os motivos aduzidos sejam de molde a justificar a referida alteração".



O eventual adjudicatário terá de efetuar um pagamento, no dia da praça, correspondente a 20% como sinal e proceder ao pagamento do IMT no prazo de 30 dias.



O espaço Welcome Center da Câmara foi desativado no ano passado, tendo sido criado um novo serviço de acolhimento turístico do município no Museu da Cidade.