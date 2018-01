O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) detetou durante os últimos dias na região Centro 22 cidadãos que estavam em situação documental irregular em território nacional.



Segundo um comunicado, 17 pessoas (8 em Leiria, 8 em Aveiro e um em Coimbra) foram notificados para abandono voluntário do país sob pena de expulsão.



A fiscalização teve lugar no âmbito do controlo da permanência de cidadãos estrangeiros em situação irregular e da prevenção e combate a fenómenos associados à exploração de imigrantes, designadamente relacionadas com a prática dos crimes de auxílio à imigração ilegal, utilização da atividade de cidadão estrangeiro em situação irregular e tráfico de pessoas.



As ações decorreram na via pública, em terminais de transportes, unidades fabris, estabelecimentos de pequeno comércio e retalho e em unidades hoteleiras.



No total, foram identificados cerca de 240 cidadãos, 147 dos quais de nacionalidade estrangeira. Destes, verificou-se que 22 estavam em situação documental irregular em território nacional. Quatro foram notificados para comparência no SEF.



Foram instaurados sete processos de contraordenação às entidade patronais que tinham ao seu serviço cidadãos estrangeiros em situação irregular, a que podem corresponder coimas com valores totais entre 18 e 90.000 euros.