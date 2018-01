A Câmara de Ílhavo entregou na passada sexta-feira 20 bolsas a alunos do Ensino Superior residentes no concelho.



Dos cerca de 35 candidatos ao Programa Municipal de Bolsas de Estudo, 20 alunos contam com o apoio no valor mensal de 126,40 euros entre outubro e julho, um investimento na área social no valor global superior a 25 mil euros.



Na cerimónia da entrega das bolsas, o presidente da autarquia, Fernando Caçoilo, referiu "a importância do investimento social atribuído, fruto de uma gestão racional e objetivo do orçamento camarário, repartido por diversas áreas de intervenção como a juventude, a cultura, o planeamento urbano, a educação e formação, a ação social, entre outros."



O Programa Municipal de Bolsas de Estudo tem como principais parâmetros de seleção a obrigatoriedade de residência no Município de Ílhavo; a condição económica (60%) e a valorização do mérito escolar (40%), num escrutínio rigoroso que envolve um trabalho técnico profundo e fundamentado dos técnicos da Ação Social da Câmara Municipal de Ílhavo.



Os 20 bolseiros do Município de Ílhavo encontram-se a estudar em estabelecimentos do Ensino Superior em Aveiro, Covilhã, Guarda, Oliveira do Hospital, Coimbra, Lisboa, Porto e Lamego.