A Nimco, fábrica de calçado ortopédico personalizado, situada em Cesar, Oliveira de Azeméis organiza, amanhã, uma atividade de promoção de uma alimentação saudável e do consumo de produtos regionais.



"Durante a atividade, serão oferecidas aos colaboradores peças de fruta da época provenientes de produtores da região", refere a empresa.



A iniciativa é uma parceria com o Projeto PROVE – Promover e Vender, que pretende contribuir para o consumo de produtos locais através do estabelecimento de relações de proximidade entre o produtor e o consumidor.



"A alimentação saudável é mais um dos vértices do programa ´We are Nimco´, pois desde há dois anos que a Nimco Portugal promove ginástica laboral diária e acompanhamento personalizado dos colaboradores, com tratamentos semanais de fisioterapia, terapias naturais e medicina laboral", adianta a empresa que pretende alargar em breve o leque de iniciativas deste programa destinado aos colaboradores.