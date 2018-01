Escola Secundária de Albergaria-a-Velha entra em obras 22 jan 2018, 16:06 A Câmara Municipal de Albergaria-a-Vellha anunciou hoje que vai proceder a obras de reabilitação na Escola Secundária de Albergaria-a-Velha. A empreitada foi adjudicada esta semana, num investimento previsto de 270.000 euros em colaboração com o Ministério da Educação, que é a entidade responsável pela manutenção do estabelecimento de ensino. O prazo de execução é de 90 dias. "Conscientes da existência de um estado de degradação evidente no edifício que condiciona fortemente as condições de utilização, o município de Albergaria-a-Velha e o Ministério de Educação decidiram promover a reabilitação do edifício em várias fases", refere um comunicado. Na primeira etapa, a decorrer no início deste ano, vai ser priorizado o reforço do isolamento dos edifícios, em especial, nos blocos destinados às aulas. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)